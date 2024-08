Een school verdachte aanslagen in Nederland! Afgelopen nacht een ontploffing bij viszaak Het Goudvisje in Breda. Dan hebben we natuurlijk die viswinkel in Amsterdam-Noord die meerdere keren is beschoten. In Geuzenveld ging een explosief af bij Vis Lambertus. Ook in Amsterdam-Oost ging er een explosief af bij een viszaak. Er was een ontploffing bij de Hoekse Vishandel. Er ging meerdere keren een explosief af bij Fish Corner in Rotterdam. Viswinkel Blub & Blub in de Utrechtse wijk Lombok werd beschoten. Enzovoorts. En die eigenaren snappen er telkens HE-LE-MAAL NIETS van. Nou wij wel: iemand heeft een hekel aan het eten van vis. Dan vreet je toch gewoon vlees!