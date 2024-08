Bovenstaand zien we Trump ongewapend en ontwapenend tegenover Theo, tot nu toe de enige persoon die de therapeut in Trump naar boven weet te halen. Onderstaand: het DNC-feest. Wat Kamala's eigen overtuigingen uiteindelijk ook blijken te zijn en hoe zich dat in haar policy by committee zou uiten, haar campagne zet in op liberal patriotism en het lijkt te werken.

En wat je ook van hun politiek vindt, het onderstaande spektakel is toch een waanzinnige vorm van civil society? Maar vlucht gerust naar "traditionele samenleving Rusland".

Meer Trump en speeches van de Obama's na de breek!