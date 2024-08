Eerst even twee dingen over Eurosport. 1) Prima coverage van de Olympische Spelen, soms een beetje malle commentatoren op de HBO-streams (bijv. judo), maar hee. 2) Dat die ene kerel is ontslagen na een grapje over vrouwen is echt bizar.

Maar goed. Dan deze tweet. Wij moeten zeggen: best een lollige opmerking.

En een klein gedachtenexperiment: stel nou, dat een witte man met zo'n masker zou meedoen aan het kogelstoten met zo'n masker, zou Eurosport dit dan ook tweeten? (Antwoord: ja). En zou het dan ook leuk zijn? (Antwoord: ja).

Maar is het dan racistisch om deze tweet wél racistisch te vinden? Of is dit masker gewoon de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste identiteit van Raven Saunders (they/them, doet mee bij de vrouwen, even checken of we haar/die van NRC nou juist een vrouw moeten noemen of juist niet) en als zulks een reactie op het witte patriarchaat en daarmee is ieder commentaar alsnog HELEMAAL FOUT?

En iets anders: gaat Eurosport dit tweetje laten staan?

INSTANT UPDATE: LOL. Niet lang genoeg voor dit topic