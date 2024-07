Het staat iedereen vrij een zooitje van zijn of haar baan te maken maar dan moet je niet gek opkijken als het je uiteindelijk je baan kost, helemaal als mensen vervolgens aan je vragen wat er nou precies misging en je geen antwoord hebt of in ieder geval, geen antwoord geeft. Thomas Crooke klauterde anderhalve week geleden op een dak en werd aangemerkt als verdacht persoon. Toen had hij natuurlijk meteen ingerekend of uitgeschakeld moeten worden, maar in plaats daarvan kreeg hij de kans zijn tent op te zetten, de barbecue aan te slingeren, zijn meegebrachte exemplaar van The Greatest Hits of Tupac Shakur van a tot z af te spelen én een paar kogels op de gezellige appelwangen van een voormalig president van Amerika af te vuren. Dat vinden ze in Amerika natuurlijk niet leuk en dus verzochten zowel Republikeinen als Democraten gisteren in het congres oppermuts van de Secret Service Kimberly Cheatle vriendelijk om op te zouten, want ze is er misschien niet persoonlijk- maar wel eindverantwoordelijk voor. Na een nachtje slapen/wakker liggen legt Cheatle zich erbij neer en trekt 'haar' conclusies. Afijn je kunt veel van die vrouw zeggen maar haar handelingssnelheid en lerend vermogen zijn beduidend hoger dan die van dhr Joe Biden.