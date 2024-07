U dacht natuurlijk al die tijd dat het heel veel scheelde maar dat is dus niet zo kijk maar. En daar komen die Iraanse plannen om Soleimani alsnog te wreken dus nog bovenop. CNN schrijft: "US authorities obtained intelligence from a human source in recent weeks on a plot by Iran to try to assassinate Donald Trump, a development that led to the Secret Service increasing security around the former president, multiple people briefed on the matter told CNN. There’s no indication that Thomas Matthew Crooks, the would-be assassin who attempted to kill the former president on Saturday, was connected to the plot, the sources said."

De beveiliging die Trump op de dag van de moordaanslag had was dus al een wegens Iraanse dreiging opgevoerde beveiliging. Dat staat de Secret Service niet best. Meer beeld, analyse en veldoverzicht na de breek.