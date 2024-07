Johan Cruijff. Tram 9. Dennis Bergkamp. Lijn 54. Marco van Basten. De Meer. Sjaak Swart. Wit-rood-wit. Jari Litmanen. 4x de Europa Cup 1. Danny & Daley Blind. Branie. Frenkie de Jong. 36 landskampioen. Louis van Gaal. Godenzonen. Stefan Petterson. De piemel van Marc Overmars. Piet Keizer. Een van de beste jeugdopleidingen ter wereld. Rafael van der Vaart. Dit is mijn club. Rinus Michels. Aanvallend voetbal. Frank Rijkaard. 4-3-3. Jan Vertonghen. Publiek uit de stad. Edgar Davids. Publiek uit de provincie. Patrick Kluivert. André Hazes. Simon Tahamata. En DUURZAAMHEID natuurlijk:

"Als je wilt winnen, moet je ambitie tonen, op het veld en ook op het gebied van duurzaamheid. Daarmee kan Ajax het verschil maken voor mens, maatschappij en milieu (...) We kunnen onze sportieve en maatschappelijke ambities alleen waarmaken binnen een gezond, groen en duurzaam 'speelveld'. We moeten daarvoor ook de planeet met zorg beheren. We hebben gekozen voor de aanval en willen in 2030 CO2 neutraal zijn."