Michael Boogerd is de mooiste Nederlandse wielrenner aller tijden. Niet de beste ronderenner - er waren er een heleboel beter, zelfs Tom Dumoulin was een klap beter, en ook niet de beste Klassiekerrenner, want dat is Mathieu van der Poel. Michael Boogerd is echter de Raymond van Barneveld van de wielersport. De held die Nederland verdiende, maar niet de held die Nederland nodig had. Batman op een fiets, onlosmakelijk verbonden met Mart Smeets, die toen ook (nog) geweldig was. Je las Mart Smeets op het strand en je keek naar Michael Boogerd in de kantine van de camping. Melchior Mauri vloog uit de bocht en de hele straat vierde feest. Michael Boogerd bracht het wielrennen weer naar de mensen, Michael Boogerd zorgde ervoor dat de jeugd zich inschreef voor de Dikke Banden Race, dankzij Michael Boogerd openden we een rekening bij de Rabobank. Michael Boogerd was de verse friet in een patatgeneratie. Michael Boogerd schreef de hoofdletter G in 'Gesoigneerd'. Een artiest op een fiets, een koning op een Colnago, iedereen wilde een Colnago. Neerlands hoop in bange dagen. De man die in 1998 in de Pyreneeën mee kon met Ullrich en Pantani, dat vonden we eigenlijk nog mooier dan La Plagne. De man dankzij wie Luik-Bastenaken-Luik onze favoriete koers was, de man voor wie we naar de Amstel keken. Michael Boogerd snoepte uit de pot maar wie snoepte er niet uit de pot. Michael Boogerd was een held, een anti-held, een inspiratiebron en een bron van ergernis. Hij was het allemaal tegelijk. Michael Boogerd was zo vaak geweldig, maar werd zo vaak tweede - voor ons was hij altijd de nummer één. Michael Boogerd verdient de Hoogste Onderscheiding in de Orde van GeenStijl: Bedankt. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Met nu LIVE: de tweede etappe van de Tour de France.