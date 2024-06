Goh wat gaat het toch slecht in Nederland, wat hebben we een problemen (zoals 130 rijden) en wat moet het allemaal anders. In de tussentijd kunnen we met Blafje en Fluffer (of hoe jullie die honden noemen, geen idee) naar een FOODTRUCKFESTIVAL voor HONDEN. Als een hond de kans krijgt vreet-ie z'n eigen schijt maar wij mensen hebben bedacht dat een foodtruckfestival wel leuk zou zijn. Hier Fluffer, neem nog een puppuccino. Wat er ook was: een voorleeshoek voor honden, met woorden als 'speeltuin' en 'uitlaten'. Er bestaat in het Westerpark trouwens een ander foodtruckfestival voor honden, namelijk De Rollende Keukens, en dat werkt zo: je betaalt € 28 voor een of andere Libanese pannenkoek, dan is je geld op, krijg je buikpijn van de tyfusdrukte en dan ga je hongerig als een hond weer naar huis. Een foodtruckfestival voor honden is zó peak Havermelk Amsterdam 2024 dat we zin hebben om het voordeelpak Frolic maar gewoon zélf op te kanen.