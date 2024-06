Het is ons het heerlijke avondje weer wel en dan is het niet eens 5 december. Want op 5 december zaten we nu bij de familie, cadeautjes uit te pakken met een of andere gigantische dobbelsteen, gooi je 1 moet het cadeautje naar rechts. Alle kinderen in paniek en vooral kleine Vlinder (4) in paniek want zij krijgt geen havermelk in haar limonade. Tante Truus zit alweer met de knuist in de mand met chocoladeletters te roeren, oom Piet (what's in a name) is heel erg voor Zwarte Piet en oom Peter is heel erg tegen Zwarte Piet, ze hebben slaande ruzie over 'woke' en 'het klimaat', maar maar verluidt heeft die ene een keer in bed gelegen met de vrouw van de ander. Opa Teunis kijkt chagrijnig want hij wil liever biljarten. Extreem ingewikkeld, maar gelukkig is het een ander heerlijk avondje, namelijk een heerlijk avondje met de Formule 1 van Canada. Het regent en Max start op P2 omdat hij in de kwali op 0.000 van crazy eyes George Russell strandde. Later meerrrrr.

Update - Jongens wat een race. Regen, gedoe, crashes, ellende. Max op P1. Nu weer safety car. Sainz eruit, Pérez eruit, Leclerc eruit. Running order nu: Verstappen 1, Norris 2, Piastri 3, Russell 4, Hamilton 5

Update - VERSTAPPEN WINT. Wat een race. Norris 2, Russell 3