Johnny Cash is dood. MAAR ZIJN MUZIEK LEEFT VOORT!!1! Er is weer eens een nieuwe single van de koning († 2003) en wel met Dan Auerbach van The Black Keys, die z'n vuigste gitaar van stal heeft gehaald om de boel te voorzien van achtergrondgepriegel. Belangrijk, want gitaarspel zit in het verdomhoekje en DE RIFF IS OOK AL DOOD, zo lazen we. Beetje gezapig wel, want op het nummer Getaway van Dr. John deed Auerbach ook gitaar en dat was meteen de allergeilste gitaarsolo in jaren (hiero, solo vanaf 3.01). Het album van Cash komt pas 28 juni uit, desondanks nu al aandacht want de rest van de nieuwe albums deze week is hoofdzakelijk troep.