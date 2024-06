Ja dit gaat al maanden over en weer natuurlijk, waarbij de Israëlische slagkracht elke keer opnieuw iets opgevoerd wordt. Israël zegt dat het sinds 7 oktober zo'n 420 Hezbollah-leden gedood heeft.

Maar ook Hezbollah blijft vanaf 7 oktober consistent slachtoffers maken aan Israëlische zijde - sinds gisteren in totaal 15 gedode IDF-soldaten, 10 gedode burgers en tientallen (zwaar)gewonden. Daarbij zette Hezbollah deze week met raketaanvallen zo'n 3.400 hectare aan Noord-Israëlische grond in brand, die pas na 48 uur bestrijding onder controle was.

En daar bovenop komt nu de bovenstaande noviteit waarin voor het allereerst sinds de ingebruikname een Israëlische Iron Dome-batterij getroffen wordt. De video toont de nasleep van de 'direct hit' niet, maar Hezbollah claimt dat de batterij geraakt werd met een ALMAS anti-tank guided missile. Ook publiceerde Hezbollah daarna twee video's van ogenschijnlijk succesvolle aanvallen op Noordelijke militaire communicatie- en surveillancesystemen.

Times of Israel schreef vanochtend vroeg dat "The IDF says it is unaware of any damage to an Iron Dome launcher." Of: het nieuws had de IDF-persafdeling nog niet bereikt toen het gevraagd werd, of ze liegen, of de bovenstaande direct hit leverde geen schade op (onwaarschijnlijk) of het was geen echte Iron Dome maar een decoy (zeer onwaarschijnlijk).

Hoe dan ook wordt de taal van Netanyahu & Co steeds feller. Netanyahu:

"Prime Minister Benjamin Netanyahu warned on Wednesday that Israel was prepared with an “extremely powerful” response to attacks from Hezbollah in Lebanon, which have escalated significantly in recent days. “Anyone who thinks that they can harm us and that we will sit on our hands is sorely mistaken. We can’t accept the continuation of the situation in the north, it won’t continue. We will return the resident to their homes and bring back security."

Tot nu toe blijft de strijd tussen Hezbollah en de IDF formeel bij schermutselingen, maar een opschaling naar daadwerkelijke oorlog voelt steeds waarschijnlijker.