Een miljoen albums heeft Willie Nelson inmiddels. Om precies te zijn 75 studioalbums en 77 albums aan livemuziek, bootlegs, compilaties, troep en samenwerkingen als de iconische Highwaymen - voor de ultranerds staat hier een gruwelijke lijst met ALLES. Z'n beste en meest legendarische werk stamt natuurlijk uit de jaren 70 (Yesterday's Wine, Shotgun Willie, Stardust, Red Headed Stranger, Phases and Stages, enz.) maar de krasse knar kakt er dus ieder jaar nog een (of twee) album(s) uit. Nu: The Border. Wederom heel erg Willie Nelson, lekker intiem, tomahawk op de barbecue, bier aan de lip, zonnetje op de kop. Bedenk dat-ie tussendoor nog tourt met onder anderen Bob Dylan, John Mellencamp, Robert Plant en Alison Krauss voor z'n OUTLAW FEST en dan ben je wel een winnaar. Over die nieuwe plaat hoef je verder niks te vertellen want 't klinkt al 91 jaar hetzelfde. De nieuwe generatie rammelt ondertussen nadrukkelijk aan de poort: countryfenomeen Zach Bryan heeft een langverwachte nieuwe single. Meer nieuwe muziek na de klik!