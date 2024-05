Er zijn dagen dat we niet naar Lenny Kravitz luisteren, er zijn weken dat we niet naar Lenny Kravitz luisteren en eerlijk gezegd luisteren we er gewoon helemaal nooit naar. Lenny Kravitz is namelijk een extreme poseur die als een aan de geschiedenis vastgelijmde oorwurm in het hedendaagse blijft hangen omdat iedere beginnende gitarist op gitaarles weer dat vervelende riffje van Always on the Run voor z'n kiezen krijgt. Deze Craig David met een gitaar kan ongetwijfeld goed tokkelen, maar als-ie weer eens met ontbloot bovenlijf uit het water komt ursula-andressen krijgen we weer een hartaanval door een overdosis Arie Boomsma-vibes. Op het nummer hierboven klinkt-ie weer als een soort Liam Gallagher met vogelgriep dus daar gaan we niet aan beginnen, maar mocht u nou helemaal Lenny Kravitz-fan zijn kunt u die troep hier bestellen. Meer nieuwe muziek deze week: Paul Weller, Bring Me the Horizon, Twente One Pilots en nog veel meer nietszeggende ellende. Tot volgende week!