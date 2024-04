Hee. De politie zoekt ene Misha Wils, die ook wel 'Pablo' wordt genoemd. Dat is toevallig want in 2016 was de politie ook al op zoek naar ene Misha Wils, die toen nog geen 'Pablo' werd genoemd. Destijds werd hij gevonden, maar nu is hij extra gezocht omdat hij verdacht wordt van een dodelijk 'schietincident' in Eindhoven juli vorig jaar. En er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de 'Gouden Tip'. De kans dat ie plotseling bij u in de Vomar staat is overigens klein: "De politie heeft sterk het vermoeden dat Misha Wils niet meer in Nederland verblijft. Op dit moment is het onderzoeksteam op zoek naar concrete tips over Wils’ verblijfplaats."