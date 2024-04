Een fikse tegenvaller voor Sid Soumahoro (hierrr op foto's in 'BOEKBLAD, voor boekhandel, uitgeverij, auteurs en bibliotheek'), de man van influencer Rens Kroes, die we dan weer kennen van dit soort crack die je immuunsysteem een boost zou geven, maar in werkelijkheid alleen het immuunsysteem van haar bankrekening een boost geeft: hij moet 4,5 jaar de cel in omdat hij een vrouw heeft verkracht. Kan iedereen gebeuren maar tegenslagen maken het leven de moeite waard niet? "Hij heeft haar door fysieke en verbale bedreigingen in doodsangst gebracht en haar urenlang (met tussenliggende pauzes) verkracht, zodanig dat het haar naar eigen zeggen ‘ontzettend pijn deed’. Zijn reactie daarop was: ‘I hurt you because I love you’,’ schrijft het hof in het arrest."

I hurt you because I love you. Echt een inspirerende tekst die bij een filmpje van een pittige workout op Insta kan, of anders bij een leuke foto van moeder en kind. Misschien kan zijn schoonzus Doutzen even onderzoek gaan doen naar hoe het kan dat iemand acht jaar lang vrij rondloopt nadat hij 12 dagen in voorarrest heeft gezeten na een verkrachting. Hoe dan ook kan Sid lekker zijn medegevangenen gaan influencen de komende tijd.

HELE ARREST: (met nare details) daarr