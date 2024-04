Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Volgens bronnen van de altijd betrouwbare New York Post is Joran van der Sloot (geen echte Fries, red.) in Peru aangevallen door twee medegevangenen. Dat, terwijl het de laatste tijd juist zo lekker ging met Van der Sloot (zie: Joran van der Sloot heeft "seks met minstens drie vrouwen" in gevangenis Peru). "Although van der Sloot suffered only bruises and lacerations, he was checked out by medical personnel before being released back into general population."

En de New York Post zou de New York Post niet zijn zonder twee bemmende powerquotes over de mens achter de conjo. "“A lot of people want him dead,” admitted the NPI official." Niet leuk om te horen wellicht, maar dat zijn de officiële geluiden. Gelukkig zijn zijn medegevangenen een stuk positiever: "“Arrogant, cocky, just a total douchebag,” says Emil Quiñones, who served time with van der Sloot when he was extradited to the US to face extortion charges related to Holloway’s family last year. “He walks around jail like he’s the boss. Demands what he wants, treats other guys like s—t. He made a lot of enemies because he’s such an a—hole.”" Goh. Nou. Veel sterkte Joran!