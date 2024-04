Feestelijk meldde de minister dat MBO-studenten een examen burgerschap mogen doen. Praktische scholing eindigt in een schriftelijk portfolio. Voortgezet onderwijs mag in een bureaucratisch proces aantonen hoe er in elk vak elk jaar wordt gewerkt aan burgerschap. Beetje vreemd, want scholen doen dit al eeuwen succesvol, want zonder normen en waarden kan niemand les geven of volgen.

De kelderende resultaten op leesvaardigheid en rekenen laten goed zien dat leerlingen op basisscholen en voortgezet onderwijs overvraagd worden met zulke politieke wensen. De vorming van de jeugd is ontspoord. De school is geen zorgkruispunt, gebedshuis of politieke speelbal. We moeten terug naar de basis, terug naar evidence based, deze progressieve plannendrift is waanzin (PDF).

De nieuwe leerdoelen van de SLO geven een reductie voor vakken zoals natuurkunde van 18% op het vwo en 30% op de havo. Dan onthoofd je een vak, dan kan je niet meer een vak met voldoende breedte en diepgang aanbieden. De leerling ziet dan nooit meer het echte nut van een vak. Veel natuurkundedocenten van het jaar, over de afgelopen 18 jaar, keuren dit af. De rest ook.

De samenleving schreeuwt om technische oplossingen voor onder andere woningnood, stikstof, waterkwaliteit, klimaat en energietransitie. Er is al een personeelstekort in de bouw, ons kabinet fantaseert al jaren over een verdubbeling van de woningbouw, zonder te starten bij de basis: de technische vorming van de jeugd. Er wordt te weinig techniek en natuurkunde gegeven.