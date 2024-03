Kijk. Het kan natuurlijk dat een of andere willekeurige figuur, die niks met Royce de Vries of met privédetective Nico van den Dries van Strongwood te maken heeft, bovenstaande Tweet van Lars Duursma (van de Communicado's) heeft aangemeld bij de Twittergestapo en dat Duursma daardoor niet meer kan twitteren tot hij akkoord gaat met de verwijdering ervan (moet hij niet doen, red.). Dat kan echt, want het opschorten van twitteraccounts is altijd nogal een rommelige zaak geweest, en is de afgelopen maanden nou niet bepaald ontrommeld, vraag dat maar aan Dick Berlijn.

Maar het is wel vrij saillant, aangezien het screenshot in een draadje staat van Lars Duursma over de censuurzaak van Royce de Vries dat nogal dodelijk is voor privédetective Nico van den Dries van Strongwood, en nogal dodelijk voor Royce de Vries. Het draadje laat namelijk geen spaan heel van de geloofwaardigheid van privédetective Nico van den Dries van Strongwood, en ook heel weinig van die van Royce de Vries. Sterker nog, de enige die privédetective Nico van den Dries van Strongwood misschien nog gelooft is rechter mr. T.H. van Voorst Vader. Zou die bijklussen op Elons afdeling 'Twitterverboden'?