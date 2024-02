Je kunt tegenwoordig je kont niet keren of er is een reclame voor de Peter R. de Vries Foundation. Die probeert informatie los te krijgen over allerlei oude zaken, die nog steeds niet zijn opgelost. Prachtig natuurlijk, dat de erfenis van Peter R. de Vries wordt ingezet om mensen, die meer weten over bepaalde misdaden, ertoe te bewegen naar buiten te treden. Maar er is iets geks. Tegelijkertijd wordt de erfenis van Peter R. de Vries (of dacht u dat Royce de Vries zonder beroemde vader op zijn 13e zijn eigen advocatenkantoor had kunnen openen?) gebruikt om informatie over allerlei mogelijke misdaden geheim te houden. Sterker nog, AD-journalist Yelle Tieleman durft niet eens meer iets te zeggen OVER ZIJN AL VERSCHENEN ARTIKEL over Khalid 'hoge boom' Kasem omdat DPG anders dik moet dokken. En dat allemaal omdat Royce de Vries (en 1 Nederlandse kortgedingrechter) alle uitingen over gelekte tapes (die zijn vader zelf willens & wetens heeft opgenomen) heeft verboden. Wat een toestand.