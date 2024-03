Een of ander leip kind ging helemaal Duke Nukem op een kinderboerderij (meerdere sterfgevallen) en nu komt het toonaangevende journalistieke medium RTL Nieuws met het artikel: 'Geen vlieg kwaad doen: zo leer je een kind omgaan met dieren'. HOE is het toch mogelijk dat RTL Nieuws in een paar jaar tijd van A-merk nieuwsmedium drie keer is gedegradeerd tot de belangrijkste concurrent van ad.nl/showbytes? Iedere zondag krijg je het 'Zondaginterview' als pushmelding in je bek gesmeten en het is altijd 'Eddy is 63 jaar oud en ondanks z'n aids vreet-ie nog steeds stroopwafels' of iets anders knulligs. Eén kind (gaat een zorgtraject in, dat zegt genoeg) gaat ballistic op konijnen en cavia's en meteen moet er een 'hoofddocent diergeneeskunde' en een 'ontwikkelingspsycholoog' gebeld worden om uit te leggen dat een mier doodtrappen wel okee is, maar een cavia doodtrappen niet okee is. "Zo leer je een kind omgaan met dieren", moeten we dat écht leren van RTL Nieuws of kunnen we daarvoor iemand anders bellen? Is er eigenlijk een precieze datum waarop RTL Nieuws compleet debiel is geworden? Kunnen we het ergens aan ophangen of is het gewoon iedere dag een druppeltje erbij in deze emmer hysterie?