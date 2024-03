Ja, hoor, zo is dat tuig: je geeft ze een vinger en ze pakken je hele hand. Het lijkt wel alsof je als burgemeester aan je fellow lefty-travelers toezegt dat ze lekker ‘From the river..’ mogen zingen en dat ze dan een holocaustoverlever in zijn bek janken dat hij als kk-jood moet oprotten. Het leven is soms niet eerlijk.

Maar goed, uiteindelijk kan het niemand schelen wie de poppetjes zijn: als de grenzen maar dicht gaan voor meer culturele verrijking. Als het even kan voor de laatste Jood naar Israël is gevlucht.