In zekere - overwegend debiele - kringen wordt altijd gedaan alsof Yuval Harari de WEF-profeet is die heel graag wil dat AI over mensen gaat regeren. En dat snappen we, want als je overwegend debiel bent zie je dus niet dat Harari zijn hele carrière in letterlijk elk praatje inclusief die als gastspreker op het WEF over AI consequent waarschuwt voor de talloze gevaren van AI. En dat-ie joods, homo en Israëlisch is helpt in genoemde zekere kringen ook al niet bij het bijsturen van dit beeld - eigen schuld Yuval!

Maar goed, bovenstaand dus deze zeer belangwekkende uitwisseling tussen Stephen Colbert en Harari.

Colbert: "A lot of people are worried, I'm not that worried. (...) I see some positive aspects to it. I've seen how humans have managed history; not great. So I'm ready for big machines making big decisions, programmed by fellas with compassionate vision. I'm ready for the machines to tell us what to do, are you?"

Nou denk je misschien; Colbert, dat is een """komiek""", hij bedrijft komedie. Maar nee, dit is Amerikaanse cable late night, dat zijn de moderne predikanten van systeemzeden op een biologische lachband, hij meent dit. En die "fellas with compassionate vision", nou die kennen we bij zowel OpenAI als Google voldoende.

Harari antwoordt: "Eh, not really. It's extremely dangerous to give such power to something we don't understand." Waarop Colbert voor zijn doen echt vrij agressief zegt: "Why is it dangerous though. They're just extensions of us. (...) Yes they are, we made them, they're us."

Dat weerlegt Harari vervolgens natuurlijk door te zeggen dat AI de eerste 'entiteit' in onze geschiedenis is die daadwerkelijk voorbij ons eigen kunnen zelf innoveert, zoals bijvoorbeeld in 2015 al in het borspel Go.

Maar goed, enorm zin in de compassionate vision gegenereerd door een investering van $7 biljoen ($zevenduizendmiljard, $7.000.000.000.000) in OpenAI.