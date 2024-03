Journalist Demir werd aangehaald op Villamedia nadat ze op LinkedIn had geschreven dat ze met een zwaar hart haar baan bij dagblad De Telegraaf had opgezegd. Aanleiding was volgens Demir de “eenzijdige berichtgeving rondom Israël-Palestina”. Ze vervolgde: “De grote verantwoordelijkheid die wij journalisten hebben, voorzichtig en zorgvuldig - maar bovenal feitelijk benoemend van de gebeurtenissen - en deze van verschillende kanten belichten, is onze fundamentele plicht.” Ze neemt een tijdelijke pauze van het schrijfwerk. “Ik heb geen spijt van deze beslissing. Ik heb met verschillende goede journalisten, leuke collega’s samengewerkt en mooie belangrijke verhalen geschreven. Vooral de verhalen die ik vanuit het aardbevingsgebied in Turkije heb gemaakt, draag ik voor altijd met mij mee”, aldus Demir.

Vrijdag is het Wereldvrouwendag en het leek mij aardig om twee bijzondere dames in het zonnetje te zetten: Jip “homewrecker” van den Toorn en Fadime “Kortjakje” Demir.

Ik heb mijn bronnen bij de Telegraaf en die bevestigden dat het jaarcontract (1x verlengd) per 1 maart afliep. Demir was 24 maanden in dienst, en binnen die periode was ze 14 maanden ziek. Ik ging eens kijken op haar Facebookwandje en daar wemelt het van de feestelijke activiteiten terwijl ze officieel ziek was. Ze stuurde inderdaad een lange mail naar de hoofdredactie met haar bezwaren tegen de verslaggeving van het conflict, hetgeen een redacteur deed verzuchten: “Dat is meer dan dat ze ooit voor ons heeft geschreven.”

Jip van den Toorn is van een heel andere orde. Van den Toorn (Amsterdam, 5 september 1993) was in 2022 de jongste winnaar ooit van de Inktspotprijs. Ze won die met haar “humoristische” beeldcolumn over milieubewust leven.

Wat mij in deze hele affairette het meest verbaast, is dat deugzaam journalistiek Nederland blindelings in het verhaaltje van Demir trapte, zonder de Telegraaf te benaderen. De haat tegen de Telegraaf zit nog steeds diep en dit was natuurlijk koren op de molen van het Hamas-gezinde hoernaille.

Van den Toorn werkt onder andere voor de Volkskrant, Het Parool, Vrij Nederland, de VPRO Gids en De Standaard. Zij is schrijver en redacteur van het satirische televisieprogramma Dit Was Het Nieuws. In november 2022 verscheen haar boek Crisis. In 2024 deed Van den Toorn mee aan seizoen 24 van Wie is de Mol? In 2018 won ze de World Illustration Award in de categorie experimenteel met haar project Inappropriate Grandma. Ze won in 2019 een van de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen.

Ik raakte pas in powervrouw Jip geïnteresseerd toen GeenStijl over haar buitenechtelijke relatie met family man Gijs Groenteman schreef:

Nu roddelt onze beste digitale vriendin die we nooit hebben ontmoet - Yvonne Coldeweijer - dat Gijs Groenteman buiten de deur heeft gejipt met Jip van den Toorn van De Volkskrant. Jip van den Toorn, ook wel bekend als een van de 'cultuurmakers' die er met Mariëtte Hamer voor moet zorgen dat 'het maatschappelijk debat over grensoverschrijdend gedrag op gang komt'. Vreemdgaan hoort daar kennelijk niet bij. ENFIN, volgens Yvonne vond Aaf het natuurlijk helemaal niet leuk dat Groenteman zijn broekwortel in de aanbieding deed bij Jip van den Toorn. Dus verliet ze het huis en mocht ze tijdelijk bij haar podcastmaat Marc-Marie in. Twee trutten onder elkaar ging natuurlijk helemaal mis en nu zijn die twee gebrouilleerd.

Ik ben haar humoristische tekeningen op haar Instagram gaan bestuderen en er zijn een paar dingen die mij opvallen. De boosdoener is altijd de blanke man van middelbare leeftijd (type Gijs Groenteman).