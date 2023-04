Heb toch wel sterk het gevoel dat er gedaan wordt alsof we precies weten hoe de grenzen liggen en wanneer iemand een grens overschrijdt. Hoe die grenzen liggen is niet eenduidig in formele taal vast te leggen, en wat voor de een duidelijk een grens is, is dat voor de ander niet, wat binnen de ene context grensoverschrijdend is is dat in andere contexten niet, wat door de een als duidelijke overschrijding van een ogenschijnlijk duidelijke grens wordt gezien is dat bij de ander niet.

Waar lopen die grenzen eigenlijk? Die lopen daar waar de scheidslijn loopt tussen enerzijds datgene wat de cultuur aan driften min of meer heeft weten te temmen en heeft weten in te bedden in regels van fatsoen en anderzijds datgene waar diezelfde cultuur slechts ten dele of helemaal geen vat op heeft. Die lopen daar waar zich het niemandsland bevindt tussen het dierlijke, het impulsieve, het driftmatige in ons en het getemde, gedomesticeerde in ons. En het is geen gelopen race, geen voldongen feit, die domesticatie. Zoals een leeuw die in het circus jarenlang braaf door een hoepel sprong plots de dompteur aan kan vallen, zo kan de getemde mens van het ene op het andere moment zijn beheersing kwijtraken en in de fout gaan, en overal waar binnen een samenleving al te veel ruimte ontstaat om onbespied je gang te kunnen gaan zul je lieden aantreffen die de grenzen die voor iedereen getrokken leken al te gemakkelijk overschrijden, gewoon omdat binnen dergelijke omgevingen de druk van de ketel is en er geen haan naar kraait.

Maar nogmaals, waar die grenzen lopen is niet zo duidelijk, zeker niet als er uit emancipatoire overwegingen aan de regels en moraal van de samenleving getrokken en geduwd wordt en evenwichten die tijden nodig gehad hebben om zich te nestelen aan het wankelen worden gebracht.

Wat in de tweede helft van de vorige eeuw werd gezien als het losbreken uit de ketenen van een bekrompen moraal, wat bejubeld werd als vrije liefde, als individuele keuze, als zelfbeschikking wordt vandaag de dag met terugwerkende kracht in veel gevallen veroordeeld als zwaar grensoverschrijdend gedrag, en degenen die vanuit hun machtsposities die vrije liefde al te letterlijk namen worden nu verguisd als waren zij wrede manipulatoren. De grenzen werden destijds drastisch verlegd, maar nu met terugwerkende kracht opnieuw drastisch teruggeplaatst.

Hoe de grenzen over tien jaar, over twintig jaar, vijftig jaar lopen, wie zal het zeggen. Voorlopig worden ze strakker getrokken, eerder getrokken, of zelfs daar getrokken waar ze nog nooit getrokken werden. Of we daarmee een nog steeds leefbare samenleving creëren, ik weet het niet. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en als je een dier al te rigoureus tam wilt krijgen loop je de kans dat het vals wordt en onvoorspelbaar gedrag gaat vertonen.