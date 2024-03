Stel: je bent een hoge ambtenaar in Amsterdam en je hebt schijt aan de gedragscode voor ambtenaren en je deelt op de sociale media een oproep tot intifada tijdens de herdenking van de Februaristaking. En we weten allemaal wat intifada betekent: stenen, molotovcocktails, bommen en bloed door de straten. En het is niet de eerste keer dat je je giftige activisme de wereld in slingert. Je zou denken dat je daar ontslagen voor wordt en als dat niet gebeurt je er als raadslid iets over kunt zeggen in de gemeenteraad, maar nee, de complete Amsterdamse ivoren toren gaat om hem heen staan in een lamlendige cirkel van respect, zich niet realiserend dat ze hun eigen kaste hiermee overbodig maken. Want wie heeft er nog politici nodig, als ze toch geen verantwoordelijkheid nemen voor de rotte appels in de bureaucratie?