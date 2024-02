Het is vrouwen-en-kinderen-eerst dag in België. Vrouwen en kinderen eerst opsluiten in de kelder, daarna zelf naar het café voor De Koers. De Omloop, de opening van het klassieke wielerseizoen. Men drinke een speciaalbier van Belgische makelij en men kijke naar de vreters van de kasseien: Wout van Aert, Christophe Laporte, Wellens, Pidcock, Tratnik, Philipsen, Stuyven. Mathieu van der Poel doet niet mee (hij gaat straks de écht grote wedstrijden winnen) en daarom is het vandaag aan de rest. De beslissing van 15 km voor het einde op DE MUUR. Iedereen kijkt naar Wout van Aert, het geld van GeenStijl staat op ARNAUD DE LIE. Grote plaat en stampen jongen! Voorbeschouwing op De Belg is vorige week dinsdag begonnen, die zitten in marathonuitzending. Ook live te zien op Eurosport. Muurpics uit de oude doosch hieronder. Later meer!