Heerlijk videootje weer (NPO) vanaf het Onderbuikslotermeerplein in Ter Apel, waar sinds deze week gepoogd wordt het aantal bewoners van het bomvolle aanmeldcentrum op 2000 ericvanderburgers te houden. Zo niet? Katsjing: 15:000 euro per dag voor de Gemeente Westerwolde (van u), niet van het COA natuurlijk, wegens 32 FTE teveel. Ondertussen geloven ze in Ter Apel dat deze Dwangmaatregel voor geen meter werkt en dat de gebombardeerde Syrische gezinnetjes naar de Lowlands Camping Biddinghuizen gaan ipv de overlastgevers, de insluipers, de opritschuimers, de portiervoelers en overige videodeurbel-klandizie. Ondertussen zijn wij in afwachting van het bericht. COA MOET VOOR TWEEDE DAG OP RIJ BOETE VAN 15.000 EURO BETALEN.

Update: Bericht binnen