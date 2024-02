Het interview dat u hier ziet verliep dus een beetje als volgt. Tucker wilde dat Poetin zijn gebruikelijke NAVO-argumenten voor de invasie van Oekraïne herhaalde. Maar wat hij het eerste halfuur kreeg was een een 'historische' verhandeling uit 't hoofd die rond het jaar 850 begint en op 24 februari 2022 eindigt.

De verwachtingen inzake Tuckers kritische vraagvermogen lagen uitzonderlijk laag, maar wie niet verwacht wordt verrast. Hij stelde namelijk wel degelijk een aantal lastige vragen die eigenlijk geen van allen sluitend beantwoord werden. En daar liet-ie het dan wel bij, wat je partijdig of inschikkelijk kunt noemen, maar hij hóéfde die vragen überhaupt van niemand te stellen hè, Tucker is baas in eigen onderbuik.

Tucker vroeg Poetin zelfs direct of hij Amerikaanse WSJ-journalist Evan Gershkovich "as a sign of your decency" vrij wilde laten en met hem mee naar de VS zou laten vliegen. Tucker beschreef Gershkovich als "obviously not a spy, he's just a kid, (...) he's not a spy and everybody knows that. He's being held hostage, which is true, with respect, everyone knows it's true." Zulke taal hadden we niet verwacht en dat was niet de enige keer. Veel meer losse fragmentjes ziet u hier.

Meer vertier met Vlad de Verteller na de breek!