Je vraagt je weleens af wie er nog naar Green Day luistert, nu sterrenalbum Dookie dertig jaar oud is, die jolige punkrockvibe toch grotendeels hetzelfde is gebleven en de gasten die jouw jeugd bezongen nu... boven de 50 zijn. Nou, veel mensen dus. We zullen maar even tegen wat schenen trappen: Woodstock 94 was echt geweldig (met dat moddergevecht) en verder is het toch vooral middle of the road-crack: Blink-182 is leuker én gelaagder. 'Maar Green Day is zo politiek betrokken' ja, boeh boeh boeh Trump is stom, ja nou weten we het wel. Desalniettemin, als het je ding is, er ligt een nieuwe Green Day, hij heet Saviors en hij is te koop. Meer nieuwe muziek, leuk voor iedereen die niet op ESNS in Groningen met de neus in de boter ligt, na de klik!