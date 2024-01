Een klein beetje ruimte maken voor persoonlijke jOuRnAliStiEk want ondergetekende was dus ooit in Oekraïne voor wat voetbalwedstrijdjes van het Nederlands elftal. Kwam daar Armin van Buuren op dat plein in Kharkiv optreden, waar de Russen aan het begin van 2022 nog zo'n joekel van een raket neerlegden. Enfin, die Armin van Buuren is nogal een sulletje natuurlijk, maar die gozer trok dat hele Vrijheidsplein uit elkaar - al zal het er ook mee te maken hebben dat iedereen al vanaf 's ochtends vroeg aan het kantelen was. Fast forward twaalf jaar en diezelfde Armin van Buuren heeft vandaag een nieuwe plaat, genaamd 'Breathe In'. Daar gaan we natuurlijk: niet naar luisteren. Meer nieuwe muziek, wel te pruimen, Bill Ryder-Jones (video boven), en een boel prima hiphop na de klik.