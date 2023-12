NEGENTIG jaar is Willie Nelson inmiddels, de op twee na beste Highwayman aller tijden (na Johnny Cash en Waylon Jennings, maar gelukkig nog wel voor Kris Kristofferson). Een paar maanden terug scheet-ie er maar weer eens een nieuw album uit, en daarvoor (in april) hield hij nog een concert ter ere van zijn negentigste verjaardag. Er kwam een sterrenploeg opdagen: oude strijders als Kristofferson, Keith Richards, Neil Young en Stephen Stills, jonge (country)helden als Charley Crockett, Chris Stapleton en Tyler Childers, en dan ook nog figuren als Snoop Dogg, Dave Matthews, Beck en Jack Johnson. Welnu, dit weekend is dat concert met die sterrenline-up (eindelijk) uitgekomen op cd + videoregistratie. Een flinke meneer, hier voor de parelduikers, kies uw favoriet. Verder niet veel nieuwe muziek want we zitten te dicht op de feestdagen, en dan heeft Amerika te weinig tijd om met centen te smijten. Dat nieuwe werk van Kanye is er trouwens niet/wel/niet/nog niet. Doei.