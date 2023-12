De afgelopen dagen kunt u in alle kranten allerlei bezorgde analyses over grondrechten en discriminatie lezen, maar dat is voor de clickbaitertjes van het Arisch Dagblad allemaal een beetje te ingewikkeld, maar ze vinden Geert Wilders natuurlijk wel heel stom. Vandaar dat de redactie ervoor heeft gekozen hem aan te vallen op ZIJN KAPSEL. Bron: gehoord in een podcast. Nee echt. "De voormalige Conservatieve Britse staatssecretaris Rory Stewart snijdt het thema deze week aan in zijn populaire podcast The Rest is Politics. ,,Populisme draait allemaal om haar’’, zei hij. Om blond haar, wel te verstaan." Dus omdat een of andere totaal mislukte Britse politicus een grap maakt, trekt het AD een hele stal "deskundigen" uit de kast om te praten over het haar van de Grote Blonde Leider. Nou ja. Deskundigen. Mari van de Ven en Bastiaan van Schaik. Maar goed. Volgens van Schaik heeft Geert Wilders op 22 november de verkiezingen gewonnen omdat hij op een Volendammer lijkt. Over hondenfluitjes gesproken. Weet u welke figuur uit de geschiedenis een hond had die Blondi heette? Nou dan!