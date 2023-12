Als het in mei weer helemaal mis gaat met het Songfestival dan ligt dat natuurlijk aan de stoethaspels van de AVROTROS en jurylid Sander Lantinga, maar dan ligt het ook aan de Telegraaf en RTL Boulevard. Die kwaliteitsmedia, die wij zo graag lezen vanwege de kwaliteit van hun berichten, liepen vandaag te miepen omdat een of andere Truus op Twitter een tekst van ONZE Joost Klein had gevonden waarin hij zingt "I love Russia man/ I really wanna marry a Russian woman/ I want a Russian lady/ I want some Russian babies/ But I don't drive Mercedes".

Oh oh oh wat een verschrikkelijke tekst en echt een duidelijke steun aan de Russiche oorlog aldus HELEMAAL NIEMAND, behalve de T., die "Joost Klein bracht maand na oorlog Oekraïne nummer uit: ’Ik hou van Rusland’" kopte. Dat zou nog grappig kunnen zijn, ware het niet dat het artikel is geschreven door een naamloze halve tamme aan de Basisweg met het gevoel voor humor van een gedroogde walnoot. Ook de Nederlandhaters van RTL Boulevard deden een duit in het zakje door een video te maken met de titel 'Wel een probleem'. Helemaal geen probleem en als er apelanden zijn die niet op ons stemmen omdat ze te dom zijn om tekst in een muzieknummer te onderscheiden van een politiek statement dan ligt dat aan die apelanden.

Maar goed. Niks mag meer leuk zijn dus nu heeft het management van Joost fucking Klein een fucking statement naar buiten gebracht. ""Joost maakt muziek met like-minded mensen", laat zijn management weten in een verklaring. "Hij houdt van het gebruiken van satire, metaforen, absurdisme en hyperbolen om zichzelf uit te drukken. Simpelweg spelen met taal." Het lied 'Jackass' werd al 'ruim voor de inval van Rusland in Oekraïne gemaakt, heeft totaal geen betrekking op wat voor verschrikkelijks daar nog steeds gebeurt, en is niet pro-Russisch.'"

Zijn jullie nu tevreden?