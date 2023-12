De sprong bleek een sprongetje maar hoop doet leven: dag twee dat Geert Wilders en Pieter Omtzigt onder leiding van Ronald Plasterk aan het relatietherapieën zijn. De tijd begint enigszins te dringen: de nieuwe Tweede Kamer moet volgens de eigen reglementen uiterlijk een week na de installatie debatteren over de verkiezingsuitslag (dat debat staat nu in de agenda voor komende woensdag) dus meer uitstel zit er niet in voor Plasterk en zijn rapport waaruit moet blijken of NSC, PVV, BBB en VVD bereid zijn te onderhandelen over een kabinet al dan niet met gedoogconstructie. Afwachten dus, in de tussentijd lezen we in de Waling Bode dat het in Zweden ook kan dus wie weet. Stay tuned.