Een zaak uit het leven gegrepen, die om die reden heel dichtbij komt. De 36-jarige Danny uit Rotterdam "had op de dag voor kerst in 2022 een prostituee besteld". Die dame was de Chileense transgender-prostituee Daniela Delgado Quilodran die van boven een dame met van onder een verrassing. En zij kwam de gemaakte afspraken dus mooi niet na. De rechter: "U heeft op niets ontziende, gruwelijke wijze letsel toegebracht. Het is daarbij weerzinwekkend dat u het slachtoffer ook na de dood nog heeft gestoken.” Ook stelde de patholoog vast dat "zij in de penis van de man heeft gesneden. Ook had zij letsel toegebracht in diens ogen en oren." Weet je, niemand is perfect.

Dat komt haar (m) op een celstraf van 14 jaar in een vrouwengevangenis te staan. En daar lopen de meningen over uiteen. Haar advocaat Stephanie Kegreisz: "Bij de plaatsing in de Penitentiaire Inrichting is de Nederlandse wet- en regelgeving in acht genomen. In haar paspoort staat dat zij vrouw is. Als je haar in een mannengevangenis plaatst, denk ik dat je een schending hebt van de mensenrechten."

Even in heel botte taal. De 'afweging' die überhaupt niet gemaakt is maar misschien wel alsnog gemaakt gaat worden is eigenlijk als volgt: Of Daniela vormt in de vrouwengevangenis een (seksueel) gevaar, of ze loopt in een mannen gevangenis (seksueel) gevaar. We zien de jurisprudentie tegemoet.

