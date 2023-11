We hebben het al vaak genoeg belicht, maar het werkt dus als volgt. Als je Israël in beginsel illegitiem vindt dan volgt daaruit dat je elk verzet tégen Israël in beginsel wel legitiem vindt. En dat vertaalt zich in normale taal die maar zelden hardop uitgesproken wordt naar: 'Wat Israëli's ook overkomt, eigenlijk verdienen ze het'.

En dat is precies waarom het - door getuigen en forensisch pathologen breed uitgemeten - seksuele geweld van Hamas tegen Israëlische vrouwen op 7 oktober niet hoeft te rekenen op ook maar enige sympathie van de gebruikelijke vrouwen-belangenorganisaties. Kortom, net als progressieve Israëlische academici worden ook Israëlische slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld in de steek gelaten door de 'progressieve' gemeenschap.

Maar goed, bovenstaand dus een nieuw kunstwerk op het Amsterdamse NDSM-terrein dat aandacht vraagt voor precies die vrouwen. En dan rest de extreem pijnlijke maar helaas evidente vraag: hoe lang overleeft dit kunstwerk onvernield?

[_Korte redactionele feedback: #BelieveWomen is meer sluitende en sterkere hashtag van #BelieveAllWomen, maar daar zal het de vandalen niet om te doen zijn verder._]