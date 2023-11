We waren bijna van Amsterdam af. Zo dicht bij de overgave van de stad aan het IJ zijn we in tijden niet geweest. We konden bijna Den Haag uitroepen tot onze nieuwe, en terechte, hoofdstad. Het aantal melksoorten voor in uw koffie met twintig varianten verminderen. De failliete VanMoofjes laten wegspoelen en een groot deel van die fatbikes ook. De cruiseschepen vol toeristen voortaan in Rotterdam laten afmeren, want die haven is toch beter en vanaf daar is het ook prima te doen naar de Keukenhof. Internationale artiesten ontvangen we wel in Tivoli, 013 of Ahoy als het groter moet. Opsporing Verzocht zouden we direct de helft korter kunnen maken. De stad die niet is bedoeld om in te wonen volledig onbewoonbaar. Eindelijk een einde aan palenplannen en opgeknipte wegen. Klaar met het beleid van verboden en geboden. Het land verlost van Amsterdam Dads en hun familie-uitjes. De dan overbodige burgemeester Halsema een functie elders bij een Postcode Loterij-ngo. Aan Ajax in de huidige staat gaan we ook niets missen. Amsterdam Beach wordt gewoon weer Zandvoort en Amsterdam Castle het Muiderslot. En voor de mensen met heimwee blijft er natuurlijk altijd Call of Duty over. Dit was allemaal bijzonder dichtbij, want we hadden Amsterdam bijna teruggegeven aan het water, maar ook het water wilde de stad niet. Volgende keer beter.

INSTANT UPDATE: Ook bijna kwijt: België.