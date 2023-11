Dat 'foutje' in die percentages zit me toch wel dwars.

Zou het niet zo kunnen zijn dat ze bij Ipsos hebben zitten schuiven met de leeftijdscategorieën, uiteraard achteraf en in opdracht van de NOS?

Ik bedoel, om 18- tot 34-jarigen tot 'jongeren' te bestempelen is op zich al een beetje raar. Een 34-jarige, is dat nog een jongere?

Waarom 18-34 en niet 18-25? Was de indeling, zoals aangedragen door Ipsos, aanvankelijk anders en dag dat er in de ogen van de NOS niet goed of niet goed genoeg uit? Is het misschien zo dat jongeren onder, zeg, 25 jaar die geweldige Timmerfrans helemáál niet zien zitten? Dat de voorkeur voor Frenske onder dertigers het hoogste is en scherp afneemt naarmate de kiezer jonger is? Een duidelijke trendbreuk? Jongeren onder de 25 moeten 'm helemaal niet? Dus het verzoek aan Ipsos om wat met de leeftijdscategorieën te schuiven teneinde dat effect te verdoezelen, zonder echt te liegen?

En dat door dat gerommel dat afrondingsfoutje is ontstaan?