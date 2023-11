Ha. Frans Immerschrans.

Hoewel we van de woke brigade al jaren niet meer mogen fat-shamen merk ik onder andere hier in de panelen dat het gelukkig niet gemeengoed is. En ik doe er vrolijk aan mee.



Het is ook fijn om iets of iemand in hokjes te plaatsen, dat ruimt zo lekker op in je hoofd.

Naast het feit dat het ook een soort van macht geeft, iemand (anoniem) met uiterlijke kenmerken bespotten blijft voor de visueel ingestelden een feest.

De gekwetste heeft immers het probleem toch? Niet de kwetser.



Vet. Dat woord is ook best ‘levend’, het heeft nu de betekenis overgenomen van bijvoorbeeld allemaal ouderwetse woorden: biek, gers, tof, gaaf, cool etc.

Vette winsten, magere jaren.

Maar ik merk ook gemixte signalen.

Iemand die wijst naar een schriel mannetje en zegt: “Zo, die is vet mager!”



En oh ja. Wat ik wel bijzonder vind is dat de termen: ‘A fat chance’ en ‘a slim chance’ precies hetzelfde betekenen!



Inhoudelijk heb ik eigenlijk niks te melden.

/overpijnzingen