:

We zullen het zien. Misschien werkt het toch anders uit dan ze verwachten en is de statuur van Timmerfrans op dit moment toch nog te veel een afspiegeling van de toch hoge functie die hij bij de EU had, ver weg, en het beeld dat dat bij ons, argelozen, opriep. Nu is-ie hier en is-ie weer de aanspreekbare Timmerfrans, zonder dat EU-aureool. Zagen we bij Cohen ook, dat het aureool dat hij had als burgervader als sneeuw voor de zon verdween toen hij de landelijke politiek in ging..

Dus laten we even wachten of Timmerfrans echt die krachtige figuur is, die stemmentrekker, die man met charisma. Zou wel eens erg tegen kunnen vallen., zeker als het hem niet zo gemakkelijk af gaat als hij zelf hoopt en verwacht, dus als hij gefrustreerd raakt. Dan zou het hem wel eens kunnen vergaan zoals het Kaag is vergaan.