De uitstoot voor vluchten korter dan 700 kilometer zo'n 270 gram CO2-equivalent per persoon per kilometer, terwijl die voor vluchten langer dan 2500 kilometer uitkomt op 135 gram CO2-equivalent per persoon per kilometer. Voor de afstanden daartussenin is de uitstoot 200 gram CO2-equivalent.

Dit is per passagier op een gemiddelde vlucht met 250 passagiers.

Als hij er alleen inzit.......

Hoe ver is Malaga vliegen hiervandaan?