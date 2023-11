Beste Mickey, je kan Nederland niet vergelijken met de VS. Juridisch was de uitspraak van het Hooggerechtshof daarover al omstreden. Dit zijn eigenlijk zaken die staten zelf mogen beslissen in het Amerikaanse systeem van Verenigde Staten waarbij het land als geheel vooral buitenlandse politiek doet maar de staten zelf best veel souvereiniteit hebben (zie ook doodstraf, wapens etc.). Je ziet al dat veel linkse democraten ook vooral in democratische staten wonen en de conservatieven meer in de staten waar dit nu speelt. Maar je hebt als burger best wel wat keus om in een gebied te gaan wonen waar de wetten je het meeste aanspreken. In Nederland heeft de SGP echter een hele andere positie dan de conservatieven in de VS en regelen wij wel dingen nationaal. Dus de wetgeving is in Gouda hetzelfde als in Moerkapelle.

Tweede punt helemaal eens, maar Denk is veel slinkser en sluwer die houden expres over deze zaken hun mond. Als jij op de markt in Gouda twee refos ziet lopen, lopen ze gezellig naast elkaar. Maar jij ziet ook een moslim man een meter voor zijn soepjurk lopen.

En trust me in veel refo gezinnen is de vrouw de baas in huis (vandaar dat ze de politiek graag voor zichzelf houden).