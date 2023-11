Ik hoor verdomd weinig nuttige standpunten. Alles is verhuld en geframed.

Dan hebben we een BBB waarvan ik dan denk: willen jullie nu een zo hoog mogelijke prijs bedingen voor de uit te kopen boeren of zijn jullie - net als ik - tegen uitkoop omdat dat Nederland schaadt.

Een standpunt daarover hoor ik ook niet van Dikkie Timmerfrans of Robje Jetten. Of van Omtzigt. Omdat. Dat. Niet. Gezegd. Wordt. Gewoon NIET.

Als politici over zo een duidelijk dossier, EU all over it en belangengroepen ook, waar Nederland de dupe van wordt, als daar al niet duidelijkheid over kan komen op een heldere wijze, dan is het de facto louter gelul wat we te horen en zien krijgen.

Let wel, er zit geen woke, geen immigratierandje, niks supergevoeligs bij.

Ik krijg nu de indruk dat de EU destijds met (concept-)wetgeving kwam, die waarschijnlijk overbodig was, dat vervolgens Nederlandse ambtenaren en lobbyclubjes heel actief hebben meegekeken en e.e.a. zodanig hebben gemanipuleerd dat ze deze situatie konden gaan misbruiken om Nederland economisch lam te leggen en de veeboeren een harde slag toe te slaan. Omdat extreemlinks en dus (helaas, maar DUS) heel veel (de meerderheid schat ik in) ambtenaren vlees eten willen bestrijden. Omdat diezelfden economische activiteiten slecht vinden (we moeten consuminderen en het Westen helemaal).

Niemand durft ook maar iets zinnigs over dat stikstof en de verkwanseling van de boeren en hun nuttige productie te zeggen, want dan ruzie met extreemlinkse axigroepen en het eigen nabijgelegen ambtenarenlegioen. De milieumafia en het illegale extreemlinkse geweldsmonopolie komt zo onvermijdelijk helder op ieders netvlies. Die worden niet aangepakt hoor, als die bij boeren de boel terroriseren. Moet jij eens met een fakkel de straat op gaan, bij wijze van spreken. Dan weet u dus meteen waar de macht ligt.

In dat land leven we.

De democratie is gewoon morsdood en we gokken straks op een partij die niet eens helder durft te benoemen waar het voor staat.

Bijkomstig sloot Omtzigt de PVV bij voorbaat uit. Belachelijk. Dan moet men met PvdA-Groenlinks. Bedankt Omtzigt!

Ik zie een en ander somber in. Het is een soort kartel-milieumafia die ons land richting afgrond geleid, ondertussen hun zakken vullend.

Media zitten er vuistdiep in en kunnen niks want onmiddellijk kalltgestellt dan.

Het is een sekte en ook een BBB, ook een Omtigt lijkt er niet bij vandaan te komen.

De PvdA-Groenlinks, de VVD, CDA, CU en D66 natuurlijk al helemaal niet.

Er verandert dus gewoon helemaal niks. Gewoon niks.

Helaas. Happy future allen. Blijf alert, pik niks, zit je eigen piketpaaltjes en acteer. Enige wat we kunnen doen.