Eindelijk weer de lach met een traan.

Voor het eerst sinds lange tijd, sinds Jiskefet , heb ik weer eens spontaan kunnen lachen op wat de NPO uitzond. Het was waarlijk televisie van hoog nivo. Zo geweldig goed kwamen de typetjes uit de verf.

De redactie had er ongetwijfeld alles aan gedaan, om een zo doorsnee mogelijk publiek in de studio te krijgen. Voor een debat dat in alle opzichten ongetwijfeld een nutteloze zou worden.

Wat had ik dat verkeerd ingeschat zeg? Pieken van ouwerwetse ironie werden moeiteloos bereikt, alsof daar geen enkel taboe meer op rust. Dit o.a. door het volslagen idioot uitvergroten van de onveiligheid van hen wiens leven louter bestaat uit tot welke gendercategorie ze zich vinden behoren. Thierry, uitgerekend zelf net slachtoffer van fysiek geweld, zat erbij als de olifant in de zo fijnzinnig uitgestalde porseleinkast. Dat alleen al was van een zeer doordacht engagement.

Hoe hij amicaal Jetten bij de schouder greep met; "hier zit er eentje", werd met twee vingers in de neus overtroffen door die Tuinbroek. Het was namelijk wel deze heerlijk onzijdige Tuinbroek, die de importantie van oogglitterschaduw als serieus politiek argument op gooide. Gelukkig kreeg hij mentale steun van de presentatrice, want die was zo empathisch dat ze direct zag; wat een moeite het de Tuinbroek kostte om zijn levensvraag te stellen. De niet begrijpende blik van Thierry was oprecht en droeg alleen maar meer bij aan dit nivo.

Nee, tuinbroek had het niet over Gary Glitter. Die had zijn nonbinairiteit ongetwijfeld zo weten uit te buiten; dat ie zich echt eens gekwetst zou kunnen voelen. Nee, effing oogschaduw ...

Nederland! Waar ben je mee bezig?

We zagen kortom een doorsnee publiek, die meer van de politiek wilde weten. Alleen als dit de doorsnee is van onze jongeren, zijn we als land en als mensheid reddeloos verloren.

De nonbinaire intolerantie was stuitend. Net zo stuitend als dat je geen grapjes mag maken over bepaalde religieuze groepen in dit land. Het ontbreken van enige zelfspot werd meer dan eens kraakhelder. Je mag nergens meer een grapje over maken, want geheid dat je dan iemand kwetst. Kwetsen is ons grootste nationale taboe.

In deze tijden van oorlogen had de NPO met geen betere parodie onze mondiale ellende kunnen weergeven. En nou verheug ik me al op een volgend fijnzinnig verkiezingsdebat, waar tuinbroek tegenover van die zeer at random van de straat geplukt vredelievende palestijnen gezet wordt. Gewoon ter demonstratie om de kiezer te laten zien; of die ook misschien wel problemen met zijn glitter hebben. Voor de balans zetten ze er dan wat ruim denkende mensen van de Biblebelt bij, want we blijven natuurlijk wel genuanceerd in dit paradijsje van de naastenliefde.

Kortom sensationele televisie om bij te janken en te lachen. En dat werd hoog tijd. Er is toch nog iets van hoop.