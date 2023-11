Politici weten ook van niets alles. Wat ik daarmee bedoel? Wel ik was een keer gevraagd om deel te nemen aan een politieke werkgroep 'Prenatale diagnostiek' op Het Binnenhof. Ik was aan de tafel de enige die werkzaam was in de 'Prenatale diagnostiek' en dus ook als enige kennis had van alle praktische en daardoor dus ook de ethische kanten van wat mogelijk is of nog mogelijk zou zijn. Tijdens de vergadering van de politieke werkgroep 'Prenatale diagnostiek' werd ik echter geconfronteerd met politici/ambtenaren die zich gedroegen alsof ze alles wisten van dit onderwerp (= praktisch + ethisch) terwijl ze er dus helemaal niets vanaf wisten. Want om de ethische kanten goed te kunnen beoordelen moet je precies weten wat de praktische kanten inhouden. In de koffiepauze ben ik lachend en huilend tegelijk Het Binnenhof afgelopen....... Sindsdien snap ik ook waarom alles in dit land zo'n puinhoop is want politici kunnen niet én weten niets! Het is wat het is. Vandaar dat Mark Rutte die niets kan en niets weet dit land in 12+ jaar regeren in een totale puinhoop heeft veranderd.