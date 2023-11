Meh. Al dat gekrakeel en geneuzel op de vierkante millimeter op een zompige postzegel op deze aardkloot. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen iets anders gingen stemmen vanwege argumentatie. Wel door listige oneliners of gewoon liegen zoals Rutte in 2012 deed. Kortom het aanhoren en het aankijken niet waard. Overigens zal het mij werkelijk koud aan het achterste oxideren wat u nu wel of niet wenst te stemmen. Ik ben niet meer te raken financieel. Een toekomst hoef ik niet meer op te bouwen. De wereld wil ik niet redden. Ik wil graag diegene als premier die ik het meest betrouwbaar acht want ik ben allergisch voor hypocriete lieden. Timmerfrans/ PvdA/GL en de VVD als geheel vallen dus af. CDAers ook. Volt en D66 krijg ik ook uitslag van. CU en SGP? Echt niet, dat de kat knijpen in het donker was leuk in het jaar 1600. DENK? nou denk het niet. BIJ1? Zucht gepigmenteerde Marxisten. Van Haga en Krol? Gimme a break, twee oplichters bij elkaar. FvD? Dan begin ik wel een sekte. PvdD Idem. PVV? altijd met de VVD meestemmen maar net doen alsof ze niet liberaal zijn. BBB. zou kunnen als Lientje stopt met domme uitspraken doen. SP? mwah maar het immigratie standpunt houdt me tegen. Dan blijft NSC over. Of Splinter maar alleen omdat ik Femke een heel lekker ding vind.