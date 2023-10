We worden genoemd.



Toevallig kom ik net iets tegen over NL. Als een hond aan de leiband van de Palestijnse Hamas terroristen. Rutte als secretaris-generaal bij de VN lijkt mij een héél slecht plan!



"The International Court of Justice (ICJ) in The Hague is considering the UN General Assembly’s request for an Advisory Opinion to condemn Israel’s occupation of Palestinian territory. This legal process is being used as a weapon by Israel’s enemies. The resolution was prepared by the Palestinian Liberation Organization (PLO), in collaboration with the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). The goal of the PLO is to liberate the whole of Palestine from a Zionist entity (“from the river to the sea”). The OIC comprises 56 Islamic states, and its agenda includes the liberation of lands that belong to the Islamic world (“umma”) – especially Jerusalem. The OIC has effectively hijacked the UN. Most states in the world did not favor this request; the resolution was adopted with only 87 votes in favor. There are 193 UN member states, so this means 106 member states either voted against, abstained, or were absent in the vote on 30 December 2022. The OIC’s anti-Israel agenda is being pushed by a minority of Islamic states who manage to manipulate other states, like the Netherlands, who are unwilling to push back."

Voor de linkse wappie-reaguurders ... een advisory opinion is een mening, geen wet en ook geen verdrag.



Gelezen? NL slaat niet terug. Kan het niet. Wil het niet.

"unwilling to push back"

We zijn slap. Laf. We hebben geen ruttengraat. Net als in WO2 zijn we ons niet bewust van de mogelijke consequenties. Toen werden we in een paar dagen onder de voet gelopen en bezet.



De VN is moreel failliet, las ik gisteren ergens. Grofweg 1 op de 4 VN leden is een moslimland dat ook lid van de OIC is.

"The OIC has effectively hijacked the UN."