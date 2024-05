Brrrreaking news uit Slowakije: premier Robert Fico is neergeschoten. De 'pro-Russische' Fico (van de SMER - sociálna demokracia, zeg maar de Slowaakse PvdA) is sinds 2023 weer premier van Slowakije - dat was hij eerder ook al tussen 2006-2010 en van 2012-2018. De dader is gepakt, Fico (profiel) is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn situatie is nog niets bekend, maar: "Witness tells Slovakian outlet Dennik N that she saw "bloody injuries" coming from Slovakia's prime minister's head and chest after he was shot." Zo meer..

Update 15:22 - Video van de arrestatie HIERONDER (en hier)

Update 15:29 - Het incident vond plaats in Handlová, 180 kilometer ten noordoosten van Bratislava. "Volgens getuigen die ter plaatse waren, kwam Fico naar de mensen die hem begroetten en daarna werd er meerdere schoten afgevuurd. Fico viel vervolgens op de grond."

Update 15:33 - Beeld van Fico die door beveiligers de auto in wordt gedragen en naar het ziekenhuis wordt gesjeesd hier en in het videoblok bovenaan het topic

Update 15:41 - Reactie Mark Rutte: "Shocked by the shooting of my long time colleague Prime Minister Robert Fico of Slovakia. I wish him much strength, my thoughts are with him and his family." Ook Tante Truus is er als de kippen bij: "I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico. Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good."

Update 15:43 - Foto van de dader HIER

Update 15:45 - Fico zou geraakt zijn in buik en arm. Lijkt buiten levensgevaar: "It's a gunshot wound to the abdomen and arm. He's currently out of danger. They're going to operate on him," a source tells the same Slovakian outlet."

Update 15:51 - Timmerfrans: "Afschuwelijke aanslag op premier Fico van Slowakije. Ik wens hem spoedig herstel en hoop dat de daders snel voor de rechter komen."

Update 15:58 - Volgens de Slowaakse krant Denník N is de dader een 71-jarige man uit Levice. Hij schoot met een 'pistool dat legaal in bezit is'. Ook Denník meldt dat Fico buiten levensgevaar is

Update 16:07 - De dader zou ene Jozef C. zijn

Update 16:10 - Fico tóch nog in levensgevaar, zo wordt gemeld via zijn officiële kanalen: "Hij is meerdere keren beschoten en verkeert momenteel in levensbedreigende toestand. Op dit moment wordt hij per helikopter vervoerd naar Banská Bystrica, omdat het te lang zou duren om in Bratislava te komen vanwege de noodzaak van een acute ingreep. De komende uren zullen beslissen." (Ja, brakke vertaling)