Nog ff over de NL media, die dus best wel kut is. Maar dat heb ik hier wel vaker lopen zeiken. Ja, idd, GS verdiend letterlijk alle krediet vd wereld voor de Live Blog, en al jaren hebben ze laten zien dat GS het beste is wat we hebben.

En daar begint de treurigheid, want uiteindelijk is GS verre van een serieuze nieuwsplatform. En nog treuriger: de Anglowereld heeft intussen een miljoenmiljard hoogst inspirerende voorbeelden van New Media. En we doen er geen zak mee. Het komt maar niet verder dan (terecht) afzeiken van de reguliere pers.

"And to my new colleagues in New Media I say this: The Legacy Media is dying for a reason. They cannot be saved, they cannot be reformed. Let's stop complaining about them and start building the media empires of the future ourselves." - Konstantin Kisin @ ARC2023

www.youtube.com/watch?v=gR7nVYz9rJo

Ps: Laatste veelbelovende aanwinst: Brussels Signal: brusselssignal.eu/2023/10/konstantin-...