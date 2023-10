Die lijst van ZES HONDERD EN NEGENTIG filmprofessionals van vorige week die sancties tegen Israël willen wegens gENoCiDe moet het met wat namen minder doen. Komende maand gaat de docu De Bezette Stad van Steve McQueen en zijn vrouw Bianca Stigter over Mokum, de nazi's en logischerwijze de massamoord op de Joodse bewoners in premiere. De voice-over van die film wordt verzorgd door Carice van Houten en dat is best wel dubbel merkte [functienaam hier] Ronit Palache dit weekeinde bij WNL op. Snapt Van Houten eigenlijk wel wat genocide inhoudt, vroeg ze zich af. Inmiddels wel want de namen van Van Houten en producente Floor Onrust (LOL) zijn op hun verzoek verwijderd, weet het Parool. Met enige druk van het Centraal Joods Overleg zo blijkt. Voorzitter van het CJO Chanan Hertzberger in de courant: “We hebben Carice én Floor Onrust gevraagd of ze achter die open brief staan. Zij antwoordden dat het hun oprecht speet dat een deel van de Joodse gemeenschap was gekwetst doordat zij de brief hadden ondertekend en dat ze hun namen zouden verwijderen. Wij hebben ook gesproken met Steve McQueen en Bianca Stigter; zij hebben ons toen laten weten dat ze ook niet achter Carice’ actie stonden." Jammer dat Hertzberger niet meteen even gevraagd heeft naar Van Houtens betrokkenheid bij XR Pogrom.